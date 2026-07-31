«У нас нет игроков такого уровня»: Костюк назвал главную причину поражения Динамо от ПАОКа
Капитан прокомментировал вылет киевской команды из Лиги Европы
около 1 часа назадПодписаться в
Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк подвел итоги ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против греческого ПАОКа (0:2).
Наставник бело-синих отметил, что ключевым фактором поражения стала потеря концентрации перед самым перерывом.
По словам Костюка, команда будет готовиться к следующей еврокубковой игре в Польше, поскольку пока не имеет возможности проводить домашние матчи в Киеве. Слова приводит пресс-служба команды.
Сегодняшний матч выиграл один игрок – Константелияс. К сожалению, у нас нет исполнителя такого уровня мастерства. Мы отдали много сил, у нашей команды есть потенциал, и мы понимаем, за счет чего надо улучшаться. Первый тайм можем занести в актив, когда мы хорошо играли.
В эпизоде с первым пропущенным мячом мы недоработали, почему-то проявив недостаточную концентрацию. Тот же Волошин выключился из игры, хотя до этого все было прекрасно, мы перестраивались, а в этом Назар недоработал – и Константелияс воспользовался этим, открыв счет.
Вы знаете, что мы, к сожалению, не можем использовать собственный стадион и ощущать полноценную поддержку киевских болельщиков. Поэтому будем готовиться к следующему матчу в Люблине.
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