Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк подвел итоги ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против греческого ПАОКа (0:2).

Наставник бело-синих отметил, что ключевым фактором поражения стала потеря концентрации перед самым перерывом.

По словам Костюка, команда будет готовиться к следующей еврокубковой игре в Польше, поскольку пока не имеет возможности проводить домашние матчи в Киеве. Слова приводит пресс-служба команды.

Сегодняшний матч выиграл один игрок – Константелияс. К сожалению, у нас нет исполнителя такого уровня мастерства. Мы отдали много сил, у нашей команды есть потенциал, и мы понимаем, за счет чего надо улучшаться. Первый тайм можем занести в актив, когда мы хорошо играли.

В эпизоде с первым пропущенным мячом мы недоработали, почему-то проявив недостаточную концентрацию. Тот же Волошин выключился из игры, хотя до этого все было прекрасно, мы перестраивались, а в этом Назар недоработал – и Константелияс воспользовался этим, открыв счет.

Вы знаете, что мы, к сожалению, не можем использовать собственный стадион и ощущать полноценную поддержку киевских болельщиков. Поэтому будем готовиться к следующему матчу в Люблине.