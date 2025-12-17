Опытный форвард Фиорентины Эдин Джеко, который рассматривает вариант ухода из команды во время зимнего трансферного окна, получил еще одно возможное направление для продолжения карьеры.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, Фиорентина получила запрос от Дженоа с просьбой предоставить информацию относительно возрастного нападающего. Генуэзский клуб активно ищет усиление линии атаки и обратил внимание на опыт боснийца.

Дополнительным фактором в пользу потенциального перехода может стать главный тренер Дженоа Даниэле Де Росси, который хорошо знаком с Джеко и высоко ценит его игровые качества.

Эдин Джеко присоединился к Фиорентине перед стартом сезона 2025/26. С момента перехода он принял участие в 17 матчах и отметился двумя забитыми голами.

