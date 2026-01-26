Новый нападающий Шальке Эдин Джеко сразу вошел в историю Второй Бундеслиги, отметившись голом в дебютной встрече за клуб против Кайзерслаутерна, которая завершилась со счетом 2:2.

В день матча боснийскому форварду было 39 лет, 10 месяцев и 8 дней, что сделало его самым возрастным автором гола в истории турнира. Ранее достижение принадлежало Хельмуту Халлеру, который забил за Аугсбург в феврале 1979 года — тогда он был почти на три месяца младше Джеко.

Контракт Джеко с Шальке был оформлен на прошлой неделе и рассчитан до лета 2026 года, при этом соглашение предусматривает дополнительные бонусы за высокую результативность. В первой половине текущего сезона нападающий защищал цвета Фиорентины, где провел 18 матчей и записал на свой счет два мяча.

После 19 туров Шальке возглавляет турнирную таблицу Второй Бундеслиги, имея в активе 39 очков. Следующий поединок команда из Гельзенкирхена проведет 31 января против Бохума.