Форвард Фиорентины Эдин Джеко может покинуть итальянский клуб уже этой зимой и продолжить карьеру во французском чемпионате.

По информации инсайдера Николо Скиры, в услугах боснийского нападающего заинтересован ФК Париж. Представители французской команды рассматривают вариант с приглашением опытного футболиста для усиления линии атаки и уже изучают условия возможного трансфера.

Сообщается, что Джеко не входит в долгосрочные планы главного тренера Фиорентины Паоло Ваноли, а сам игрок также не против сменить обстановку. Ранее появлялась информация, что за развитием ситуации следит и Дженоа, где выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

В этом сезоне 39-летний центральный нападающий принял участие в 18 матчах во всех турнирах, семь раз выходя в стартовом составе. В сумме Джеко провел на поле 652 минуты и записал на свой счет два забитых мяча.