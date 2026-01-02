Римская Рома отклонила запрос Дженоа, где играет Руслан Малиновский, на аренду украинского форварда Артема Довбика, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как отмечает источник, руководство столичного клуба не устроили финансовые условия предложения. В частности, генуэзцы не были готовы взять на себя значительную часть зарплаты 26-летнего нападающего, что стало ключевой причиной отказа.

Интересно, что под руководством нынешнего наставника Дженоа Даниэле Де Росси Довбик уже выступал в составе Ромы. В тот период украинец провел четыре матча и отметился одним забитым мячом, сумев заслужить доверие тренера.

Ранее в итальянских СМИ также появлялась информация об интересе к Довбику со стороны других клубов Серии А, включая Комо и Милан, однако конкретных шагов трансфера пока что не было.

Ранее бывший защитник Милана высказался относительно игры Довбика в этом сезоне.