Тренер Малиновского объяснил неудачную игру Дженоа против Ромы
Римляне полностью переиграли соперника
около 1 часа назад
Лео Естігор и Руслан Малиновский / Фото - Дженоа
Главный тренер Дженоа Даниэле Де Росси подвел итоги заключительного матча 17 тура Серии А против Ромы (1:3). Его слова приводит TuttomercatoWEB.
Мне не понравилось отношение, а это значит, что и я сделал что-то не так. Сегодня мы были менее агрессивными, и мне жаль это признавать. Как мы принимаем комплименты, когда выигрываем, так же, когда играем хуже, я беру ответственность на себя. В матче с Пизой хочу подарить большой результат 30 тысячам на «Марасси». Нужно становиться лучше, - рассказал Де Росси.
