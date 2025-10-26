Дженоа с Малиновским не удержала победу над Торино
Команда украинца потерпела поражение
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
В матче восьмого тура Серии А Торино на своем поле принимал Дженоа. Встреча завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1.
В стартовом составе гостей вышел украинский полузащитник Руслан Малиновский, который провел на поле 87 минут.
На 90-й минуте чилийский защитник Гильермо Марипан с передачи Валентино Лазаро вырвал победу для Торино.
Торино занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, имея 11 очков. Дженоа идет на последней, 20-й позиции с тремя зачётными пунктами.
Серия А, 8-й тур
Торино – Дженоа – 2:1
Голы: Сабелли, 63 (автогол), Марипан, 90 – Торсбю, 7.