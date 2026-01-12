В рамках 20-го тура итальянской Серии А состоялся матч между Дженоа и Кальяри. Счет в поединке был открыт уже на седьмой минуте, когда Лоренцо Коломбо реализовал ассист от Руслана Малиновского.

Следующий гол болельщикам пришлось ждать долго. На 75-й минуте Френдруп точным ударом удвоил преимущество хозяев, а через три минуты Эстигор замкнул подачу Мартина со штрафного, доведя счет до разгромного.

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский провел на поле 74 минуты. Эта победа позволила Дженоа с 19 очками подняться на 15-е место в турнирной таблице, тогда как Кальяри с тем же количеством баллов опустился на 16-е место.

Серия А. 20-й тур

Дженоа – Кальяри – 3:0

Голы: Коломбо, 7, Френдруп, 75, Эстигор, 78