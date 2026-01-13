В понедельник, 12 января, в рамках 20-го тура Серии А состоялся матч между Дженоа и Кальяри на стадионе Стадио Луиджи Феррарис в Генуе. Хозяева уверенно победили со счетом 3:0.

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский провел на поле 74 минуты и сделал точную голевую передачу на первый мяч своей команды.

Его выступление портал WhoScored оценил в 7,6 балла из 10, что стало одной из лучших оценок в матче.

Лучшим игроком встречи признан защитник Дженоа Лео Эстигор, который забил гол и получил оценку 8,1.

В этом сезоне 32-летний Малиновский провел за генуэзцев 18 матчей во всех турнирах, забив два гола и сделав три результативные передачи.