Бывший капитан и полузащитник Ливерпуля Стивен Джеррард поделился взглядом на ситуацию в команде после неудачных результатов. В нынешнем сезоне мерсисайдцы уже потерпели девять поражений во всех турнирах, последнее из которых произошло в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против ПСВ, где команда уступила со счетом 1:4.

С каждой неудачей, особенно такой, как эта, вы приближаетесь к кризису. Но мне не нравится это слово, потому что для меня кризис — это ситуация, когда клубу нужны годы, чтобы вернуться на вершину. Я не думаю, что Ливерпуль сейчас находится в таком положении.

Если бы сейчас был январь или февраль, тогда, возможно, можно было бы говорить о кризисе. Пока что нет. С другой стороны, нельзя отрицать, что у Ливерпуля огромные проблемы. Они переживают ужасный период, – передает слова Джеррарда This is Anfield.