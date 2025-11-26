На "Энфилде" завершился матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" принимал ПСВ Эйндховен. Гости одержали уверенную победу со счетом 4:1 и увезли из Англии важные три очка.

Уже на 6-й минуте Иван Перишич реализовал пенальти, открыв счет в матче. "Ливерпуль" ответил быстро — на 16-й минуте Доминик Собослаи точным ударом сравнял счет.

После перерыва ПСВ перехватил инициативу. На 56-й минуте Гус Тиль снова вывел эйндховенцев вперед. А ближе к концу матча Кухаи Дриуеш дважды поразил ворота "Ливерпуля": на 73-й минуте он увеличил преимущество гостей, а на 90+1-й минуте оформил дубль и установил окончательный счет 4:1.

После поражения "Ливерпуль" имеет 9 очков и находится в середине сводной таблицы Лиги чемпионов. ПСВ с 8 баллами расположился рядом в той же части таблицы.

В следующем туре "красные" 9 декабря сыграют на выезде против "Интера", тогда как ПСВ в тот же день примет "Атлетико".

Лига чемпионов. Основной раунд. 5 тур

Ливерпуль (Англия) — ПСВ (Нидерланды) 1:4 (Собослаи 16 - Перишич 6 пен, Тиль 56, Дриуеш 73, 90+1)

