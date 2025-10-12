Павел Василенко

Стивен Джеррард был в шаге от сенсационного возвращения в Рейнджерс, но в последний момент передумал. Шотландский клуб, который недавно уволил Рассела Мартина, уже готовил официальное объявление – но переговоры сорвались буквально на финише.

После отставки Мартина, который провалил старт сезона (8-е место в чемпионате, 32-е в Лиге Европы), Рейнджерс сделали ставку на своего бывшего наставника. Джеррард, который принес клубу чемпионство в 2021 году, провел несколько раундов переговоров, но внезапно отказался от соглашения.

«Стиви Джи решил не участвовать в последней фазе переговоров, хотя обе стороны не закрыли двери на будущее», – сообщил журналист Алекс Крук.

Теперь шотландцы ищут новый вариант: в поле зрения руководства – Дэнни Рол, который покинул Шеффилд Уэнсди в июле.