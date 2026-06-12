Сергей Разумовский

Левый защитник Алекс Бальде не выставлен на продажу в Барселоне, несмотря на слухи о его будущем и интерес со стороны других клубов. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Бальде остается частью планов каталонского клуба на следующий сезон. В Барселоне не рассматривают вариант с его продажей и удивлены количеством сообщений вокруг футболиста, ведь его никогда не выставляли на трансфер.

Однако ситуация могла бы измениться, если бы сам игрок обратился к клубу с конкретным предложением от другой команды. В таком случае Барселона была бы готова оценить возможность трансфера и параллельно начать поиск замены на позицию левого защитника.

Контракт Бальде с каталонским клубом действителен до 2028 года, что позволяет Барселоне контролировать ситуацию и не спешить с любыми решениями относительно будущего футболиста.

Интерес к испанскому защитнику проявляют несколько клубов английской Премьер-лиги, а также Интер, который внимательно следит за развитием ситуации. Наиболее активно за Бальде, по данным СМИ, наблюдают Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

Британские медиа сообщают, что Манчестер Сити может подготовить достаточно привлекательное предложение, способное заинтересовать Барселону. Однако такой сценарий возможен только при условии, что сам Бальде захочет покинуть каталонский клуб.

Напомним, Алекс Бальде не попал в заявку сборной Испании на чемпионат мира-2026.