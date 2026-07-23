Украинские клубы продолжают позорить Динамо. После Полесья в еврокубках не проиграл и ЛНЗ.
Этим вечером очки в копилку Украины принесли команды, от которых этого никто не ожидал
около 2 часов назадПодписаться в
В первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций ЛНЗ в польском Плоцке сыграло вничью с Гентом.
Матч в целом не порадовал болельщиков большим количеством опасных моментов. Команды действовали осторожно, не спешили рисковать и значительное внимание уделяли контролю пространства в центре поля. Гент считался фаворитом противостояния, однако к перерыву ЛНЗ смог навязать бельгийцам равную борьбу.
Черкасская команда организованно действовала в обороне и не позволяла сопернику регулярно угрожать воротам. Одновременно украинская команда пыталась использовать свободные зоны при быстрых атаках, но и сама не создала достаточно моментов, чтобы открыть счет. В итоге первая половина встречи завершилась без забитых мячей.
После перерыва Гент заметно добавил в движении и попытался усилить давление на ворота ЛНЗ. Бельгийцы чаще контролировали мяч, быстрее переводили игру на чужую половину поля и пытались заставить черкасский клуб ошибаться.
Несмотря на территориальное преимущество, гостям не удалось довести свои атаки до действительно голевых моментов. Защита ЛНЗ выдержала давление, а вратарь и полевые футболисты команды надежно сыграли в ключевых эпизодах. Черкасский клуб также не смог организовать решающий штурм, поэтому дебютный матч украинской команды в еврокубках завершился безголевой ничьей.
Таким образом, ЛНЗ отправится на ответный матч в Бельгию, не имея отставания в счете. Для украинской команды это важный результат перед выездной игрой, которая состоится через неделю, 30 июля.
В отличие от ЛНЗ и Полесья, киевское Динамо не смогло добиться положительного результата в первом матче. Киевляне, чьи шансы на успех в своем противостоянии изначально оценивались выше всех среди трех украинских клубов, уступили ПАОК со счетом 2:3. Уменьшить отставание до минимума Динамо удалось только в конце встречи, поэтому перед ответным матчем команда имеет минимальное отставание.
Квалификация Лиги конференций. Второй раунд, первый матч
ЛНЗ – Гент 0:0
ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Муравский, Дидык, Драмбаев, Рябов, Пастух (Теди Цара, 68), Якубу, Давид (Микитишин, 55), Кузик (Таллес, 68), Ассинор (Кравчук, 89)
Гент: Роф, Араужу, Ван Дер Хейден, Берджесс, Нгом (Волкарт, 90+2), Делорж (де Влигер, 78), Бенеш (Кадри, 59), Да Силва Лопес, Вергара, Канга (Дин, 90+2), Гур (Сонго, 78)
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