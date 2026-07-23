Матч в целом не порадовал болельщиков большим количеством опасных моментов. Команды действовали осторожно, не спешили рисковать и значительное внимание уделяли контролю пространства в центре поля. Гент считался фаворитом противостояния, однако к перерыву ЛНЗ смог навязать бельгийцам равную борьбу.

Черкасская команда организованно действовала в обороне и не позволяла сопернику регулярно угрожать воротам. Одновременно украинская команда пыталась использовать свободные зоны при быстрых атаках, но и сама не создала достаточно моментов, чтобы открыть счет. В итоге первая половина встречи завершилась без забитых мячей.

После перерыва Гент заметно добавил в движении и попытался усилить давление на ворота ЛНЗ. Бельгийцы чаще контролировали мяч, быстрее переводили игру на чужую половину поля и пытались заставить черкасский клуб ошибаться.

Несмотря на территориальное преимущество, гостям не удалось довести свои атаки до действительно голевых моментов. Защита ЛНЗ выдержала давление, а вратарь и полевые футболисты команды надежно сыграли в ключевых эпизодах. Черкасский клуб также не смог организовать решающий штурм, поэтому дебютный матч украинской команды в еврокубках завершился безголевой ничьей.

Таким образом, ЛНЗ отправится на ответный матч в Бельгию, не имея отставания в счете. Для украинской команды это важный результат перед выездной игрой, которая состоится через неделю, 30 июля.

В отличие от ЛНЗ и Полесья, киевское Динамо не смогло добиться положительного результата в первом матче. Киевляне, чьи шансы на успех в своем противостоянии изначально оценивались выше всех среди трех украинских клубов, уступили ПАОК со счетом 2:3. Уменьшить отставание до минимума Динамо удалось только в конце встречи, поэтому перед ответным матчем команда имеет минимальное отставание.