Сергей Разумовский

ЛНЗ забил свой первый гол в сезоне-2026/2027. Черкасская команда отличилась в матче третьего тура УПЛ против Черноморца, который стал для нее пятым официальным поединком нового сезона.

Автором исторического для ЛНЗ результативного удара стал нападающий Данило Кравчук. На 41-й минуте он открыл счет в встрече и прервал длительную безголевую серию черкасцев.

До этого команда Виталия Пономарева провела четыре матча сезона и не забила ни одного мяча. В квалификации Лиги конференций ЛНЗ дважды сыграл с Гентом вничью 0:0, после чего уступил бельгийцам в серии пенальти.

На старте чемпионата Украины черкасцы также не могли отличиться. Сначала ЛНЗ сыграл 0:0 с Буковиной, а в следующем матче проиграл Карпатам со счетом 0:3.

В поединке против Черноморца черкасская команда наконец-то прервала безголевую серию. После гола Кравчука на 55-й минуте Таллес удвоил преимущество хозяев. ЛНЗ победил Черноморец со счетом 2:0 и одержал свою первую победу в сезоне. Черкасский клуб набрал четыре очка в УПЛ.

Черноморец, который вернулся в элитный дивизион, потерпел третье поражение подряд и остается без набранных очков. По итогам прошлого сезона ЛНЗ занял второе место в чемпионате Украины.