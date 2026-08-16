Сергей Разумовский

В третьем туре украинской Премьер-лиги ЛНЗ одержал первую победу в новом сезоне. Черкасская команда на своем поле уверенно обыграла Черноморец со счетом 2:0.

До этого подопечные Виталия Пономарёва не только не побеждали, но и не забивали. В квалификации Лиги конференций ЛНЗ дважды сыграл с Гентом вничью 0:0 и потерпел неудачу в противостоянии. На старте чемпионата Украины черкасцы расписали мировую с Буковиной – 0:0, а затем уступили Карпатам со счетом 0:3.

В матче против Черноморца ЛНЗ сумел прервать безголевую серию в конце первого тайма. На 41-й минуте Кравчук открыл счет и вывел хозяев вперед.

После перерыва черкасская команда продолжила контролировать ход встречи. На 55-й минуте Таллес удвоил преимущество ЛНЗ и фактически снял вопрос о победителе матча.

Черноморец не смог ответить результативными атаками и потерпел третье поражение подряд на старте чемпионата. Команда Романа Григорчука остается без набранных очков и опустилась на последнее место в турнирной таблице.

ЛНЗ после победы набрал четыре очка и поднялся выше Динамо. В то же время киевская команда провела на два матча меньше и будет иметь возможность исправить свое положение в следующих турах.

УПЛ, третий тур

ЛНЗ – Черноморец 2:0

Голы: Кравчук, 41, Таллес, 55

ЛНЗ: Ледвий, Пасич, Дидик, Муравский, Драмбаев, Цара (Дэвид 65), Якубу (Доник 80), Ря́бов, Таллес (Пастух 60), Микитишин (Кузик 46), Кравчук (Ассинор 59)

Черноморец: Аниагбосо, Клименко, Жаржу, Фарина, Когут, Робакидзе, Авагимян (Клец 79), Попов (Хома 71), Курко, Алефиренко (Корнийчук 79), Ёка (Фарасеенко 46)

Предупреждения: Пасич 28