Сергей Разумовский

Сборная Кабо-Верде стала одним из главных открытий чемпионата мира-2026, впервые в своей истории пробившись в плей-офф мундиаля.

Команда завершила групповой этап без единой победы, однако этого оказалось достаточно для выхода в следующий раунд. Кабо-Верде сыграла все три матча вничью, набрала 3 очка и заняла второе место в своей группе.

Как сообщает Squawka, Кабо-Верде стала первой сборной в XXI веке, которой удалось преодолеть групповой этап чемпионата мира без побед. Несмотря на отсутствие выигрышей, команда продемонстрировала стабильность, не проиграла ни одного поединка и воспользовалась турнирной ситуацией в своей группе.

Это достижение является историческим не только для футбола Кабо-Верде, но и для всего чемпионата мира. Сборная представляет страну с населением около 530 тысяч человек. Это наименьший показатель среди всех государств, команды которых когда-либо выходили в плей-офф чемпионата мира.

В 1/16 финала Кабо-Верде ждет серьезное испытание — матч против сборной Аргентины. Поединок состоится 4 июля в Майами. Начало встречи запланировано на 1:00.