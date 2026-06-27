Эффект Возиньи: впервые в XXI веке в плей-офф ЧМ-2026 вышла сборная, которая ни разу не победила в группе
Кабо-Верде удивил весь футбольный мир
около 1 часа назадПодписаться в
Сборная Кабо-Верде стала одним из главных открытий чемпионата мира-2026, впервые в своей истории пробившись в плей-офф мундиаля.
Команда завершила групповой этап без единой победы, однако этого оказалось достаточно для выхода в следующий раунд. Кабо-Верде сыграла все три матча вничью, набрала 3 очка и заняла второе место в своей группе.
Как сообщает Squawka, Кабо-Верде стала первой сборной в XXI веке, которой удалось преодолеть групповой этап чемпионата мира без побед. Несмотря на отсутствие выигрышей, команда продемонстрировала стабильность, не проиграла ни одного поединка и воспользовалась турнирной ситуацией в своей группе.
Это достижение является историческим не только для футбола Кабо-Верде, но и для всего чемпионата мира. Сборная представляет страну с населением около 530 тысяч человек. Это наименьший показатель среди всех государств, команды которых когда-либо выходили в плей-офф чемпионата мира.
В 1/16 финала Кабо-Верде ждет серьезное испытание — матч против сборной Аргентины. Поединок состоится 4 июля в Майами. Начало встречи запланировано на 1:00.
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