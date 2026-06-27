Австралия или Египет выйдут в 1/8 финала ЧМ-2026: определились 9 пар 1/16-й
Сформирована больше половины сетки плей-офф
около 1 часа назадПодписаться в
Определились уже девять пар 1/16 финала чемпионата мира-2026. Постепенно формируется сетка плей-офф турнира, и еще одной командой следующей стадии стала сборная Египта.
Египтяне в заключительном матче группового этапа сыграли вничью с Ираном со счетом 1:1. Этот результат позволил команде завершить выступления в своей группе на втором месте и гарантировать себе выход в 1/16 финала.
В первом раунде плей-офф сборная Египта встретится с Австралией. Матч между этими командами запланирован на 3 июля и начнется в 21:00.
На данный момент известны следующие пары 1/16 финала ЧМ-2026
28 июня
ЮАР – Канада – 22:00
29 июня
Бразилия – Япония – 20:00
Германия – Парагвай – 23:30
30 июня
Нидерланды – Марокко – 04:00
Кот-д’Ивуар – Норвегия – 20:00
1 июля
Франция – Швеция – 00:00
2 июля
США – Босния и Герцеговина – 03:00
3 июля
Австралия – Египет – 21:00
4 июля
Аргентина – Кабо-Верде – 01:00
Таким образом, на чемпионате мира-2026 уже известны девять противостояний первой стадии плей-офф. Остальные пары 1/16 финала будут сформированы после завершения матчей группового этапа.
Напомним, сборная Сенегала установила рекорд среди африканских команд на чемпионатах мира.
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