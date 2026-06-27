Сергей Разумовский

Определились уже девять пар 1/16 финала чемпионата мира-2026. Постепенно формируется сетка плей-офф турнира, и еще одной командой следующей стадии стала сборная Египта.

Египтяне в заключительном матче группового этапа сыграли вничью с Ираном со счетом 1:1. Этот результат позволил команде завершить выступления в своей группе на втором месте и гарантировать себе выход в 1/16 финала.

В первом раунде плей-офф сборная Египта встретится с Австралией. Матч между этими командами запланирован на 3 июля и начнется в 21:00.

На данный момент известны следующие пары 1/16 финала ЧМ-2026

28 июня

ЮАР – Канада – 22:00

29 июня

Бразилия – Япония – 20:00

Германия – Парагвай – 23:30

30 июня

Нидерланды – Марокко – 04:00

Кот-д’Ивуар – Норвегия – 20:00

1 июля

Франция – Швеция – 00:00

2 июля

США – Босния и Герцеговина – 03:00

3 июля

Австралия – Египет – 21:00

4 июля

Аргентина – Кабо-Верде – 01:00

Таким образом, на чемпионате мира-2026 уже известны девять противостояний первой стадии плей-офф. Остальные пары 1/16 финала будут сформированы после завершения матчей группового этапа.

Напомним, сборная Сенегала установила рекорд среди африканских команд на чемпионатах мира.