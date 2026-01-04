Лидс сыграл вничью с МЮ в домашнем матче 20 тура АПЛ. Матч на «Элланд Роуд» завершился со счетом 1:1.

Первое за 2.5 года дерби роз в рамках АПЛ получилось по-настоящему боевым. После безголевого первого тайма Лидс вышел вперед, воспользовавшись провалом манкунианцев в защите - Ааронсон подхватил мяч после выноса Стрейка, спокойно обыграв кипера МЮ.

Подопечные Рубена Аморима быстро отреагировали на пропущенный гол, создав идентичную ситуацию у чужих ворот. МЮ понадобилось 3 минуты, чтобы Зиркзе через 2 минуты после появления на поле отдал ассист на Кунью, который аккуратно положил мяч в угол ворот Перри.

В добавленное время МЮ выдержал штурм Лидса, разделив очки на «Элланд Роуд».

АПЛ. 20 тур

Лидс - Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Ааронсон, 62 - Кунья, 65