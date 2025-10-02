Павел Василенко

Бывший защитник киевского Динамо Сергей Балтача в интервью сайту «Український футбол» прокомментировал решение президента бело-синих не продавать Владимира Бражко в АПЛ.

«Критиковать Суркиса с моей стороны, считаю, неправильно. Возможно, финансово было невыгодно отпускать Бражко в Вулверхэмптон, а может, у руководства и тренерского штаба другие планы на него, он нужен команде и отпускать его сейчас не время», – сказал Балтача.

В зимнее трансферное окно английский Вулвергемптон интересовался Бражко, но Игорь Суркис решил не продавать футболиста, предложив ему новый контракт с бело-синими, который был продлен.

Сегодня Динамо сыграет против Кристал Пэлас в матче первого тура основного этапа Лиги конференций.