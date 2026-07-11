Бывший полузащитник киевского Динамо Андрей Богданов в интервью сайту «Украинский футбол» высказался по поводу своего перехода из ФСК Феникс-Мариуполь в клуб второй лиги Тростянец.

«Лично в команду пригласил Юрий Михайлович Бакалов, главный тренер Тростянца. Именно с ним я начинал свою профессиональную футбольную карьеру еще в далеком 2008 году в киевском Арсенале. Долго над приглашением не раздумывал, годы идут…

И, откровенно скажу, принял это предложение не в последнюю очередь, чтобы поучиться у Бакалова. Начать и завершить карьеру с Бакаловым будет символично.

В Тростянце хорошие условия и перед командой стоят высокие задачи. И я хочу своему новому клубу помочь в выполнении поставленных целей», – сказал Богданов.