Новичок-звезда из ПСЖ не играет за Динамо из-за травмы
О повреждении француза сообщил Ярмоленко
26 минут назадПодписаться в
Вингер Динамо Андрей Ярмоленко высказался о первых впечатлениях от новичка команды Пьера Мунгенге и его адаптации в киевском клубе.
По словам опытного футболиста, пока что партнеры по команде не имели много времени для полноценного общения с Мунгенге. Причиной этого стало небольшое повреждение, из-за которого новичок не смог полностью пройти начальный этап знакомства с командой в рабочем режиме.
Что касается Пьера, нам удалось с ним пообщаться не так много, как хотелось бы, потому что он получил небольшую травму. Но нормальный парень, готов работать. Я ему сказал, что если нужна какая-то помощь, то он всегда может ко мне обращаться, – сообщил Ярмоленко в эфире FootballHub.
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