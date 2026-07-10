Сергей Разумовский

Центральный защитник Динамо Максим Дячук продолжит карьеру за пределами Украины. Киевский клуб официально объявил о переходе 22-летнего футболиста в чешский Баник из Остравы. Информацию об арендном соглашении также подтвердила пресс-служба чешской команды.

Дячук будет выступать за Баник на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано до конца июня 2027 года. Для самого футболиста это станет еще одним зарубежным этапом в карьере после предыдущего сезона в Польше.

Прошлую кампанию Максим Дячук также провел в аренде. Тогда защитник выступал за польскую Лехию из Гданьска, где получал регулярную игровую практику. В составе польского клуба динамовец провел 28 матчей во всех турнирах и отметился 2 забитыми мячами.

Ранее появлялась информация, что Дячук вместе с полузащитником Антоном Царенко отказались возвращаться в Украину для продолжения футбольной карьеры. Сообщалось, что интерес к обоим игрокам проявлял Черноморец. Одесский клуб рассматривал возможность аренды футболистов перед стартом нового сезона и хотел усилить состав исполнителями из системы Динамо.

Тем не менее, договориться о переходе Дячука и Царенко в Черноморец одесситам не удалось. В итоге центральный защитник получил вариант с продолжением выступлений за границей и присоединился к Банику, который сохранил место в элитном дивизионе Чехии по итогам прошлого сезона.

Баник провел непростой чемпионат. По итогам первого этапа чешского первенства команда из Остравы заняла последнее, 16-е место в турнирной таблице. Однако после матчей плей-офф клубу удалось избежать вылета и остаться в высшем дивизионе.