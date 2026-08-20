Сергей Разумовский

Любительский Маяк из Сарн объявил о назначении нового главного тренера. Команду возглавил 33-летний нападающий Владислав Кулач, который присоединился к клубу летом. Футболист будет совмещать тренерскую работу с выступлениями на поле.

Экс-нападающий Шахтера и Динамо уже присоединился к подготовке Маяка и работает над тактикой команды. Его дебют состоится 22 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины против СК Полтава.

Предыдущий тренер Александр Жданюк останется в структуре клуба, но будет работать спортивным директором. Причиной изменений стала его дисквалификация на один год, наложенная КДК УАФ после конфликта с арбитром в матче прошлого сезона против Днестра.

По словам Жданюка, возможность такого решения рассматривали еще летом. После переговоров с Кулачем, командой и президентом клуб назначил нападающего главным тренером.

Жданюк считает кандидатуру Кулача оптимальной, поскольку тот имеет тренерскую лицензию, профессиональный опыт и собственное видение развития команды.

Ранее Кулач покинул Черноморец после выхода одесситов в УПЛ.