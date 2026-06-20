Главный тренер Черноморца Роман Григорчук решил, что команду должны покинуть восемь футболистов. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Одесский клуб завершил сотрудничество с такими футболистами:

Виталий Ермаков, Алексей Хобленко, Александр Скляр, Владислав Кулач, Александр Каплиенко, Юрий Романюк, Максим Лунёв и Артём Габелок расстаются с одесским клубом.

Ранее сообщалось, что Черноморец подписал новые соглашения сроком на два года с 27-летними братьями-близнецами Иваном и Николаем Когутами, а также с 23-летним форвардом Кириллом Поповым. Также одесский клуб продолжил сотрудничество с Кингсли Аниагбосо и Мозесом Жаржуй.

Черноморец по итогам сезона 2025/26 в Первой лиге занял вторую строчку в таблице, что позволило клубу вернуться в УПЛ.