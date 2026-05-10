Экс-игрок Шахтера может завершить карьеру уже в этом году
Сейчас Мхитарян выступает за Интер, которому помог стать чемпионом Италии
около 2 часов назад
Полузащитник Интера Генрих Мхитарян пока не принял окончательного решения относительно своего будущего. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в социальной сети X.
Действующий контракт 37-летнего армянского футболиста с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По информации источника, Интер готов предложить Мхитаряну продление соглашения еще на один сезон.
Несмотря на готовность нерадзурри сохранить опытного хавбека, сам игрок пока не определился со своими планами. Не исключается, что Мхитарян может завершить профессиональную карьеру после окончания действующего контракта.
В текущем сезоне Генрих провел 36 матчей на клубном уровне. В них ему удалось забить четыре мяча и отдать три результативные передачи.
Мхитарян хорошо известен украинским болельщикам по выступлениям в чемпионате Украины. Ранее он играл за донецкий Металлург, а затем — за Шахтер, откуда перешел в европейский топфутбол.
