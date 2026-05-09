Денис Седашов

Миланский Интер в 36-м туре Серии А разгромил Лацио.

Уже на шестой минуте капитан Лаутаро Мартинес хладнокровно реализовал свой момент, а под занавес тайма Петар Сучич фактически снял вопрос о победителе.

Во втором тайме надежды Лацио на камбэк окончательно похоронило удаление Алессио Романьоли, после чего Генрих Мхитарян довёл счёт до разгромного — 3:0.

Серия А. 36-й тур

Лацио – Интер – 0:3

Голы: Мартинес, 6, Сучич, 39, Мхитарян, 76

Удаление: Романьоли, 59

13 мая команды сыграют в очном противостоянии в финале Кубка Италии.

