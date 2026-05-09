Интер на выезде деклассировал Лацио в Серии А, забив три «сухих» мяча
Миланский Интер в 36-м туре Серии А разгромил Лацио.
Уже на шестой минуте капитан Лаутаро Мартинес хладнокровно реализовал свой момент, а под занавес тайма Петар Сучич фактически снял вопрос о победителе.
Во втором тайме надежды Лацио на камбэк окончательно похоронило удаление Алессио Романьоли, после чего Генрих Мхитарян довёл счёт до разгромного — 3:0.
Серия А. 36-й тур
Лацио – Интер – 0:3
Голы: Мартинес, 6, Сучич, 39, Мхитарян, 76
Удаление: Романьоли, 59
13 мая команды сыграют в очном противостоянии в финале Кубка Италии.
