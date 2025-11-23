Ювентус не смог обыграть кризисную Фиорентину
Команды поделили очки
40 минут назад
Фото - Getty Images
Фиорентина в 12 туре Серии А дома принимала Ювентус. Матч во Флоренции завершился со счетом 1:1.
Команды обменялись голами в каждом из таймов. Юве вышел вперед под занавес первого тайма благодаря точному удару Костича.
Ответ флорентийцев не заставил себя ждать с началом второй 45-минутки. Мяч Мандрагоры помог последней команде Серии А не проиграть в родных стенах.
Серия А. 12 тур
Фиорентина - Ювентус 1:1
Голы: Мандрагора 48 - Костич 45+5
Поделиться