Сергей Разумовский

32-летний украинский нападающий Алексей Хобленко присоединился к ЮКСА, сообщает пресс-служба клуба. Форвард перешел к «крестоносцам» на правах свободного агента, а срок действия его контракта пока не разглашается.

Последние два сезона Хобленко провел в составе Черноморца. В июне футболист покинул одесский клуб. В прошлом сезоне нападающий сыграл 16 матчей и забил шесть голов.

Дебютировать за ЮКСА Хобленко успел в поединке Первой лиги против Полесья-2. Украинец провел на поле весь матч, а на 85-й минуте отметился забитым мячом.

В течение карьеры форвард также выступал за ЛНЗ, Карпаты, Кривбасс, эстонскую Левадию, Стабек, Днепр-1, Динамо-Брест, Лех, Говерлу, Динамо-2 и ФК Полтава. Ранее Хобленко резко высказался по поводу руководства Черноморца из-за задолженности по выплате заработной платы.