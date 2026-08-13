Экс-вингер Динамо продолжит карьеру в Ла Лиге
Соглашение игрока с киевлянами завершилось 30 июня
Райо Вальекано подписал контракт с экс-виндером Динамо Георгием Цитаишвили. Об этом сообщает инсайдер Маттео Моретто.
На какой срок и какую сумму рассчитан контракт 25-летнего грузина – источник не указывает.
Сам трансфер состоялся на правах свободного агента, поскольку предыдущий договор игрока с киевлянами закончился еще 30 июня.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения Динамо пять раз отправляло Цитаишвили в аренду – в Вислу, Лех, Динамо из Батуми, Гранаду и Мец.
В прошлом сезоне грузин сыграл за последние 35 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Райо Вальекано, в свою очередь, финишировал восьмым в чемпионате Испании и дошел до финала Лиги конференций, где уступил Кристал Пэлас (0:1).
Ранее Цитаишвили отклонил предложение из Саудовской Аравии.