Сергей Разумовский

Бывший вингер киевского Динамо Георгий Цитаишвили не принял предложение от представителя чемпионата Саудовской Аравии Аль-Таавуна. Об этом сообщил журналист Руди Галетти в соцсети X.

🚨‼️ EXCL | Al Taawoun made a concrete attempt to sign Giorgi Tsitaishvili as a free agent, offering him a long-term contract.



The Georgian player turned it down, as he prefers to remain in Europe.



PSV and Freiburg are currently best placed, although the race remains open. pic.twitter.com/RmkAlu6RaN — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 29, 2026

По информации источника, саудовский клуб предпринял конкретную попытку пригласить 25-летнего футболиста в свою команду. Представители Аль-Таавуна предложили грузинскому вингеру долгосрочный контракт и рассчитывали договориться с игроком в ближайшее время.

Однако Цитаишвили решил отклонить это предложение. Основной причиной такого решения стало желание футболиста продолжить карьеру в Европе. Несмотря на привлекательные финансовые условия, которые могли быть предложены соглашением с саудовским клубом, игрок не планирует переезжать в чемпионат Саудовской Аравии.

Летом Георгий Цитаишвили остался без клуба и получил статус свободного агента. Его аренда во французском Меце завершилась после окончания прошлого сезона. Одновременно истёк срок действия контракта футболиста с киевским Динамо.

Прошлый сезон Цитаишвили провёл в составе Меца. По итогам кампании он сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

В настоящее время наибольший интерес к вингеру проявляют нидерландский ПСВ и немецкий Фрайбург. По информации журналиста, именно эти клубы находятся ближе всего к подписанию футболиста. Однако окончательной договорённости пока нет, и борьба за игрока продолжается. Другие европейские команды также могут присоединиться к переговорам, так как Цитаишвили доступен без компенсации за трансфер. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Георгия Цитаишвили в 3 миллиона евро.

Напомним, защитник Динамо Константин Вивчаренко выбыл на неопределённый срок из-за травмы колена.