Эксфутболист Динамо сменит клуб в новом году
Время прощаться
Максим Коваль / Фото - Элмай
Украинский вратарь Максим Коваль по взаимному согласию завершил сотрудничество с Элимаем, сообщает пресс-служба клуба.
Казахстанский клуб поблагодарил 33-летнего футболиста за помощь в квалификации в еврокубки.
В сезоне 2025 года экс-голкипер Металлурга, Динамо и сборной Украины провел 27 матчей: 28 пропущенных, 9 клиншитов.
Ожидается, что 2026 год Коваль начнет в тираспольском Шерифе, договорившись о сотрудничестве с многократным чемпионом Молдовы.
