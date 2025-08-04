Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский проанализировал победу Динамо в матче стартового тура украинской Премьер-лиги против Вереса (1:0) и, в частности, вингера Андрея Ярмоленко.

На самом деле не ожидал какой-то ожесточенной борьбы, но в первые пятнадцать минут была очень качественная, классная игра Вереса. Верес не выглядел как команда вообще, которая что-то потеряла по сравнению с предыдущим сезоном, хотя ушло очень много футболистов. Мне понравился Стамулис, правый защитник из Греции.

В принципе, команда создавала моменты. И Ндукве был очень полезен и на острие, и в качестве организатора атак. А потом гол Динамо. Гол Динамо, который не вытекал из логики игры, хотя гол классный и гол, который лишний раз подтверждает, что Ярмоленко, ну не знаю, он может выезжать на шезлонге на поле и просто этими сквозными передачами только за счет своего IQ создавать моменты для своей команды.

Проблема была в том, что после этого игра по факту закончилась, потому что Динамо уже не надо было лезть вперед, потому что Динамо минимизировало все возможные ситуации, где Михавко и Попов, а потом Биловар, могут ошибаться на пространстве и все. А Верес оказался неспособным держать темп первых пятнадцати минут.