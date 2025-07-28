Сергей Стаднюк

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко перед ответным матчем второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс еще раз подчеркнул, что намерен завершить карьеру после нового сезона. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Ну, я уже сказал, что это последний сезон для меня. И от своих слов я не отказываюсь. Поэтому на данный момент это так. И сейчас для меня самое главное — отдать все силы, чтобы команда играла в Лиге чемпионов, я имею в виду — в основной сетке, а также снова стала чемпионом Украины и завоевала Кубок Украины. Поэтому я считаю, что пока не мое время. Мы говорим сейчас о целях команды, о нашей игре, а не обо мне лично. Поэтому я думаю, что обо мне лично поговорим в конце этого сезона. Андрей Ярмоленко

Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги чемпионов и смотреть онлайн-трансляцию игры можно уже во вторник, 29 июля, на странице события Динамо Киев – Хамрун Спартанс на Xsport. Начало – в 21:00.

Также Ярмоленко поделился ожиданиями от ответного матча против Хамруна.