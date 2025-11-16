Журналист Андрей Шахов в интервью Xsport поделился ожиданиями от заключительного матча квалификации ЧМ-2026 против Исландии.

Ва-банк с первых минут никто не пойдет. Мне кажется, что сначала будет очень аккуратная, осторожная игра. Украина будет играть в контроль, пытаясь раскачать оборону соперника. А ва-банк - как со стороны Исландии, так и со стороны Украины, в зависимости от того, кому придется отыгрываться - возможен только в эндшпиле матча.

Поэтому яркого футбола не ожидаю, а уж восьми голов - тем более, - рассказал Шахов.