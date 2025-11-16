Отцепить Исландию или прощай ЧМ. Эксперт оценил шансы Украины
До начала чуть меньше часа
около 3 часов назад
Экс-наставник Оболони Валерий Иващенко в интервью Xsport поделился ожиданиями от заключительного поединка квалификации ЧМ-2026 против Исландии.
Турнирная ситуация заставляет Украину идти вперед. Завершающий матч нужно провести на максимум, действуя агрессивно в каждом эпизоде. Я хотел бы поддержать Реброва, которого справедливо критикуют, но «выбивать грунт» под Сергеем Станиславовичем нет смысла. Он сам понимает, что сегодня может закончиться его каденция, и если он хочет доработать свой контракт, необходимо отсеять Исландию в группе, - объяснил Иващенко.
Матч Украина – Исландия состоится в Варшаве в воскресенье, 16 ноября, в 19:00 по киевскому времени.
Сборная Украины занимает третье место в группе D с семью очками: лидирует Франция (13), вторая – Исландия (7), четвертый – Азербайджан (1).
Поделиться