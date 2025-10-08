Журналист Михаил Спиваковский оценил игру сборной Украины и прокомментировал вылет сборной Украины U-20 с ЧМ-2025 на стадии 1/8 финала. Его слова приводит «ТаТоТаке».

Эта сборная не была иконой стиля, но и не выглядела бедной родственницей на чужом празднике и ниже своего среднего уровня ни в одном матче не опустилась. Жаль, что этот средний уровень иногда определяли игроки из Первой лиги Украины и глубоких запасов клубов УПЛ.

Однако вспомним классическое: «Задача младших сборных – воспитывать смену взрослым». Крапивцов, Синчук, возможно, Ващенко с Пономаренко должны быть лидерами будущей молодежки. Кисиль моментами выглядел как реинкарнация Забарного, а Кревсун – мини-копией молодого Зинченко.

Не исключаю, что на ступеньку выше поднимется и главный тренер этой команды, но этот пасьянс пока выглядит непредсказуемым», – объяснил Спиваковский.