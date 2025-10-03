Молодежная сборная Украины объявила заявку на матчи отбора Евро-2027
В списке 24 футболиста
около 2 часов назад
Фото - УАФ
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса объявил имена футболистов, которые будут готовиться к октябрьским матчам отборочного турнира Евро-2027 (U-21).
Молодежная сборная Украины 10 октября в словенском городе Мурска-Собота сыграет номинально домашний матч с Венгрией, а 14 октября в Великой Гори́це – выездной матч с Хорватией.
Тренер нашей команды Унаи Мельгоса пригласил для подготовки к этим матчам 24 игрока, сообщает официальный сайт УАФ.
Состав молодежной сборной Украины
- Вратари: Назар Домчак (Карпаты), Иван Пахолюк (Колос), Илья Попович (Кишварда Венгрия).
- Защитники: Михаил Протасевич, Сергей Корнийчук (оба — Верес), Илья Крупский (Металлист 1925), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (оба — Динамо), Виталий Холод, Богдан Слюбик (оба — Рух), Николай Огарков (Александрия).
- Полузащитники: Олег Федор (Карпаты), Роман Саленко, Артем Слесарь, Андрей Маткевич (все — Заря), Иван Лосенко (ФК Кудривка), Антон Глущенко, Виктор Цуканов (оба — Шахтер), Артем Гусол (Колос), Тимур Тютеров (Сандерленд Англия), Иван Варфоломеев (Линкольн Сити, Англия), Евгений Пастух (ЛНЗ).
- Нападающие: Артем Степанов (Нюрнберг Германия), Богдан Попов (Эмполи Италия).