Павел Василенко

Ситуация в рядах лондонского Челси становится все более сложной. На этот раз команду постигла новая беда – травму получил капитан Рис Джеймс.

Уже несколько месяцев главный тренер Энцо Мареска борется с постоянными кадровыми потерями. Травмы не дают покоя его подопечным, превращая каждый тур в настоящее испытание.

В настоящее время вне игры остаются Леви Колвилл, Весли Фофана, Тосин Адарабийо, Дарио Эссугу, Андрей Сантос, Коул Палмер и Лиам Делап.

В понедельник клуб официально подтвердил, что Джеймс получил повреждение во время матча против Ливерпуля в субботу. Детали травмы пока не разглашаются, однако известно, что футболист пропустит ближайшие матчи сборной Англии – товарищеский матч с Уэльсом и отборочный матч чемпионата мира против Латвии.

Менеджер сборной Англии Томас Тухель оперативно вызвал в команду Нико О’Райли из Манчестер Сити, который заменит Джеймса в составе национальной команды.

К сожалению, травмы стали для Джеймса почти привычной реальностью. В прошлом сезоне он пропустил 111 дней из-за повреждений, а его последний полный сезон без травм был еще в 2018/19.