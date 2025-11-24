Эльче в домашнем матче 13 Ла Лиги встретился с Реалом, создав кучу проблем королевскому клубу.

Команда Хаби Алонсо считалась фаворитом противостояния, однако команде хозяев при поддержке собственных трибун удалось свести игру к ничьей.

Команды после перерыва дважды обменялись голами. В начале второй половины матча Фебас вывел Эльче вперед. Реал на 78-й минуте ответил взятием ворот Хейсена.

В заключительной 10-минутке Родригес во второй раз приблизил Эльче к победе над Реалом, который быстро отреагировал голом Беллингема, что свело поединок к ничьей.

В конце матча Чуст оставил Эльче в меньшинстве, однако это не повлияло на итоговый результат игры.

Ла Лига. 13 тур

Эльче - Реал 2:2

Голы: Фебас 53, Родригес 85 - Хейсен 78, Беллингем 87