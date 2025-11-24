Эльче заставил Реал дважды отыгрываться по ходу матча
Легкой прогулки не вышло
около 3 часов назад
Эльче в домашнем матче 13 Ла Лиги встретился с Реалом, создав кучу проблем королевскому клубу.
Команда Хаби Алонсо считалась фаворитом противостояния, однако команде хозяев при поддержке собственных трибун удалось свести игру к ничьей.
Команды после перерыва дважды обменялись голами. В начале второй половины матча Фебас вывел Эльче вперед. Реал на 78-й минуте ответил взятием ворот Хейсена.
В заключительной 10-минутке Родригес во второй раз приблизил Эльче к победе над Реалом, который быстро отреагировал голом Беллингема, что свело поединок к ничьей.
В конце матча Чуст оставил Эльче в меньшинстве, однако это не повлияло на итоговый результат игры.
Ла Лига. 13 тур
Эльче - Реал 2:2
Голы: Фебас 53, Родригес 85 - Хейсен 78, Беллингем 87