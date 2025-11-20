Стамбульский Галатасарай проявляет интерес к вингеру Реала Родриго и рассматривает вариант аренды бразильца на вторую половину сезона, сообщает Diario AS.

Клуб готов принять игрока в аренду, но выставил необычные финансовые условия: Реал должен покрывать 50% зарплаты Родриго, при этом выплаты будут осуществляться частями в течение нескольких месяцев.

В текущем сезоне 24-летний Родриго сыграл за мадридский клуб 13 матчей и сделал два ассиста.

В Галатасарае считают, что аренда будет выгодна обеим сторонам, но окончательное решение зависит от Реала и готовности клуба согласиться на предложенные условия.

