Галатасарай хочет арендовать нападающего Реала
Родриго может изменить клубную прописку
около 2 часов назад
Родриго/фото: Реал
Стамбульский Галатасарай проявляет интерес к вингеру Реала Родриго и рассматривает вариант аренды бразильца на вторую половину сезона, сообщает Diario AS.
Клуб готов принять игрока в аренду, но выставил необычные финансовые условия: Реал должен покрывать 50% зарплаты Родриго, при этом выплаты будут осуществляться частями в течение нескольких месяцев.
В текущем сезоне 24-летний Родриго сыграл за мадридский клуб 13 матчей и сделал два ассиста.
В Галатасарае считают, что аренда будет выгодна обеим сторонам, но окончательное решение зависит от Реала и готовности клуба согласиться на предложенные условия.