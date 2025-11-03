Главный тренер Барселоны Ханс-Дітер Флік поделился своими впечатлениями после матча 11 тура чемпионата Испании, где его команда одержала победу над Эльче со счетом 3:1.

«Я видел много вещей, которые мы сделали хорошо, но я также видел некоторые, которые мы сделали не очень хорошо. Мы должны улучшаться. Эта победа добавила нам уверенности, это еще один шаг, но мы должны продолжать. Я доволен, и мы должны позитивно настраиваться на будущие матчи».

Мне нравится, как Эльче использует мяч, а также как они прессингуют с большой интенсивностью.

Фермин Лопес может дать еще больше. Он хороший игрок для нас, он очень активен. Он всегда там, когда создает моменты и забивает голы.

Мы хотим выиграть в Лиге чемпионов, а затем в Виго, чтобы сделать еще один шаг вперед. Мы должны быть настроены позитивно. Я доволен победой над Эльче», — признался довольный Флик, хотя и всегда настроен на развитие с каждой игрой.