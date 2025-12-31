Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор может оказаться в английской Премьер-лиге. По информации TEAMtalk, услуги бразильского футболиста были предложены одному из ведущих клубов АПЛ его агентами.

Отмечается, что сам Винисиус положительно относится к возможности продолжения карьеры в Англии и не исключает смены чемпионата в ближайшем будущем.

В текущем сезоне 25-летний вингер сыграл 24 матча во всех турнирах в составе Реала. На его счету пять забитых мячей и восемь результативных передач, что подтверждает важную роль игрока в атакующей модели мадридцев.

Действующий контракт Винисиуса Жуниора с Реалом рассчитан до середины 2027 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость бразильца составляет 150 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих футболистов мира.

Ранее стало известно, что президент Реала Флорентино Перес не хочет отпускать Винисиуса из мадридского клуба.