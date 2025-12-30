Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 19 тура АПЛ против Арсенала. Его слова приводит ВВС.

Арсенал - фаворит на победу в АПЛ. Посмотрите на то, как они строят команду, как они развиваются, как количественно увеличивается их состав. Кроме того, некоторые футболисты возвращаются после травм, как Хаверц и Жезус.

У нас достаточно футболистов, а также тактической, индивидуальной и психологической подготовки, чтобы попытаться противостоять Арсеналу. Но, конечно, это самый серьезный тест для нас.

Ман Сити тоже демонстрирует фантастическую игру, и мы должны гордиться всем, что делаем, отставая от Манчестер Сити всего на одно, от Арсенала – на три очка, и тем, как мы играем. Но мы должны быть скромными, уверенными в себе и амбициозными, - рассказал Эмери.