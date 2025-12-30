Главный тренер Ливерпуля Арне Слот высказался о дебютном голе в АПЛ хавбека Флориана Вирца в матче 18 тура против Вулверхэмптона (2:0). Его слова приводит BBC.

Мы не собираемся говорить о наших целях в чемпионате до 34-го тура, потому что есть команды с огромным потенциалом по набору очков - такие как Ливерпуль, Челси, и именно они сейчас больше нас претендуют на верхние места.

Конечно, мы показываем очень хорошую игру, у нас серия побед, мы замечательно идем. В первом тайме мы действовали замечательно, хотя и испытывали трудности. Но во втором тайме - как и на протяжении всего сезона - мы становимся лучше и при этом сохраняем скромность.

Вирц установил уникальное достижение Ливерпуля в матче против Вулверхэмптона.