Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери после матча 19 тура АПЛ с Арсеналом (1:4) проигнорировал традиционное рукопожатие с тренером соперника Микелем Артетой.

Наставник бирмингемцев после матча оправдался, что ушел в подтрибунное помещение, пока менеджер Арсенала праздновал победу со своей командой.

Я всегда подхожу к тренеру соперника, жму ему руку и иду внутрь. Если он не придерживается того же правила, я не могу ждать... Было холодно, - приводит слова Эмери ВВС.

Позже в сети появилось видео, на котором заметно, что Эмери сразу после свистка покинул техническую зону гостевой команды.

