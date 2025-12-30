Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери поделился мыслями о выступлении бирмингемцев, которые выдали серию из 11 подряд побед. Его слова приводит ВВС.

Мы не собираемся говорить о наших целях в чемпионате до 34-го тура, потому что есть команды с огромным потенциалом по набору очков - такие как Ливерпуль, Челси, и именно они сейчас больше нас претендуют на верхние места.

Конечно, мы показываем очень хорошую игру, у нас серия побед, мы прекрасно идем. В первом тайме мы действовали прекрасно, хотя и испытывали трудности. Но во втором тайме - как и на протяжении всего сезона - мы становимся лучше и при этом сохраняем скромность, - рассказал Эмери.