Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери подвел итоги матча 18 тура АПЛ против Челси (2:1). Его слова приводит ВВС.

Мы сохранили тот же план на игру, что и в первом тайме, но в первом тайме они играли фантастически. Они доминировали. Нам было нелегко завладеть мячом.

Мы защищались низким блоком, мы защищаемся хорошо. Мы почти не допускали угловых у своих ворот – мы допустили только один угловой, и они забили. Но нам нужно было проявить страсть и постараться сохранить стойкость, и мы говорили об этом после первого тайма в раздевалке, - рассказал Эмери.