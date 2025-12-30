Арсенал готовит сюрприз Астон Вилле после болезненного поражения
Артета настроен на реванш
около 2 часов назад
Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился последними новостями из лагеря лидера АПЛ перед матчем 19 тура против Астон Виллы. Его слова приводит Football.London.
Сегодня вечером возможное появление немецкого полузащитника Кая Хавертца, который вернулся в общую группу после травмы.
Довольно близко. Я думаю, это вопрос дней, а не недель. Посмотрим, как будет чувствовать себя Кай. Мы очень по нему скучали. Это игрок, который выводит команду на другой уровень. Поэтому я очень рад, что он скоро вернется, - рассказал Артета.
26-летний футболист травмировался в игре 1 тура против МЮ (1:0), из-за которой пропустил половину чемпионата.
Арсенал набрал 42 очка, вернув себе лидерство в АПЛ.
30 декабря лондонцы попытаются взять реванш у Астон Виллы за поражение в начале декабря.