Энрике оценил победу ПСЖ над аутсайдером Лиги 1: «Нам было действительно очень тяжело»
Специалист отметил сопротивление Меца
27 минут назад
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал сложную победу своей команды в 16-м туре Лиги 1 над Мецем (3:2), отметив упорное сопротивление аутсайдера.
«Нам было действительно очень трудно. Мец сыграл качественно, особенно во втором тайме. Они прессинговали до последней минуты. Когда на поле одновременно четыре-пять атакующих игроков и замены вынужденные, ты теряешь баланс в центре поля. Именно поэтому мы потеряли контроль и равновесие во второй части тайма», – цитирует Энрике издание Le Parisien.
После этого тура Пари Сен-Жермен набрал 36 очков и продолжает лидировать в чемпионате Франции. Отрыв от Ланса составляет два пункта, при этом ближайший преследователь парижан имеет матч в запасе.
